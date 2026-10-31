BRONCKHORST — Dirk Wijers vijftig jaar veerpontbaas tussen Brummen en Bronckhorst

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Foto: PR

Al een halve eeuw is Dirk Wijers het vertrouwde gezicht op de veerpont over de IJssel tussen Brummen en Bronckhorst. Op 28 oktober werd hij door dorpsraden, ondernemersverenigingen, inwoners en de gemeenten Bronckhorst en Brummen in het zonnetje gezet ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum.

Sinds 1976 zorgt Wijers voor de verbinding tussen de twee oevers van de rivier. In die tijd groeide hij uit tot een bekend en gewaardeerd persoon voor iedereen die dagelijks of recreatief gebruikmaakt van de pont. Tijdens een verrassingsbijeenkomst in Herberg De Gouden Leeuw werd hij bedankt voor zijn jarenlange inzet en toegezongen met een speciaal voor hem geschreven IJssellied.

De burgemeesters van Bronckhorst en Brummen, Patrick van Domburg en Jan Nathan Rozendaal, spraken hun waardering uit voor Wijers. Ze benadrukten dat hij mensen letterlijk en figuurlijk met elkaar verbindt en hoopten dat de pont nog lang in gebruik blijft. Als blijk van waardering overhandigden zij hem een oorkonde en een ingelijste luchtfoto van het veer.

De organisatoren van de bijeenkomst noemen Wijers meer dan alleen een veerpontbaas. Hij is een verbindende factor in de streek en een vertrouwd gezicht aan beide kanten van de IJssel. Met de verrassing wilden zij laten zien hoeveel waardering er voor hem leeft.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van de gemeente Bronckhorst.