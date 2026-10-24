ZELHEM — Nieuwe Creatieve Werkplaats opent in woonzorgcentrum de Zonnekamp in Zelhem

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Vanaf maandag 2 november kunnen inwoners van Zelhem en omgeving elke week terecht in de nieuwe Creatieve Werkplaats in woonzorgcentrum de Zonnekamp. Elke maandagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur verandert de dagbelevingsruimte van het centrum in een plek waar mensen samen creatief aan de slag kunnen, zonder dat ervaring met kunst of cultuur nodig is.

De werkplaats is een initiatief van Markenheem en Amphion Cultuurbedrijf, onderdeel van Lang Leve Kunst & Naoberschap. Markenheem zag dat de ruimte op maandagmiddag leegstond en wilde die benutten om de verbinding met de buurt te versterken. Amphion werd gevraagd mee te denken over een invulling, wat leidde tot dit nieuwe project.

Orianda Nijland, teammanager bij Markenheem, zegt dat de samenwerking met Amphion al jaren loopt en dat kunst en cultuur veel plezier en verbinding brengen. Het idee voor de Creatieve Werkplaats ontstond spontaan tijdens een gesprek met Maria van Amphion.

De werkplaats is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is, nieuwe mensen wil ontmoeten of creatief bezig wil zijn. Deelnemers kunnen inspiratie opdoen tijdens verschillende activiteiten en meedenken over toekomstige bijeenkomsten. Een klein team van vaste vrijwilligers zorgt voor een warm welkom en begeleiding.

De Creatieve Werkplaats vindt plaats op maandagmiddagen, met uitzondering van feestdagen en de zomer- en kerstvakantie. Meedoen kan zonder inschrijving; belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen.