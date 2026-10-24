GELDERLAND — Start wintertijd verhoogt risico op wildaanrijdingen, jagers spelen cruciale rol

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Foto: Nederlandse Koninklijke Jagersvereniging / Holly Klein Oonk

Met de overgang naar de wintertijd op 31 oktober 2026 neemt het risico op wildaanrijdingen toe. Reeën, herten en wilde zwijnen zijn vooral actief rond de schemering, die nu vaker samenvalt met de ochtend- en avondspits. Automobilisten wordt daarom aangeraden extra alert te zijn, de snelheid aan te passen en rekening te houden met meerdere dieren op de weg.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wijst erop dat jagers een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen en afhandelen van wildaanrijdingen. Op plekken waar vaak groot wild oversteekt, plaatsen zij wildreflectoren en wildspiegels om dieren af te schrikken. Bij een aanrijding kan de politie een bevoegde jager inschakelen, die met een speciaal getrainde speurhond kan nagaan of een gewond dier is gevlucht en waar het zich bevindt. Zo wordt onnodig dierenleed voorkomen.

Volgens het Fauna Registratie Systeem (FRS) en Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) zijn de geregistreerde aantallen wildaanrijdingen tussen 2020 en 2025 hoog, met naar schatting 10.000 aanrijdingen met reeën alleen al. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger.

Automobilisten kunnen zelf veel doen om aanrijdingen te voorkomen. Vooral in de schemering en na zonsondergang is het belangrijk de snelheid te matigen en extra op te letten in gebieden met veel wild. Bij het zien van een dier langs of op de weg is het advies gecontroleerd te remmen en op de eigen weghelft te blijven, omdat vaak meerdere dieren volgen.

Na een wildaanrijding is het belangrijk niet door te rijden. Eerst moet de veiligheid van alle weggebruikers worden gewaarborgd. Vervolgens kan de politie worden gebeld via 0900-8844, of 112 bij gevaarlijke situaties of gewonden. De politie schakelt dan indien nodig een bevoegde vrijwillige jager in om het dier op te sporen en de situatie af te handelen.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.