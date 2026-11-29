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Op maandag 7 december verstuurt de overheid rond 12 uur het halfjaarlijkse NL-Alert testbericht. Dit bericht is bedoeld om te controleren of het waarschuwingssysteem goed werkt. Ontvangers weten zo zeker dat ze bij een echte noodsituatie, zoals brand, gaslek of noodweer, een NL-Alert ontvangen met instructies over wat te doen.

Het testbericht klinkt met een hard alarmgeluid. Mensen die oordopjes of een koptelefoon dragen, wordt aangeraden deze vlak voor 12 uur uit te doen, omdat het geluid dan extra luid kan zijn. In het bericht staat duidelijk dat het om een test gaat en dat er geen actie nodig is.

Voor inwoners van Gelderland die dicht bij de Duitse grens wonen, kan het voorkomen dat zij geen NL-Alert ontvangen via hun telefoon. Dit komt doordat hun telefoon verbinding maakt met een Duitse zendmast. Voor hen is het verstandig om de gratis NL-Alert App te downloaden, zodat zij ook in een noodsituatie een waarschuwing krijgen. De app is beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.

De app biedt ook extra functies voor mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Zo kan de tekst worden voorgelezen en zijn waarschuwingen tot zeven dagen terug te lezen. Daarnaast is het mogelijk om waarschuwingen voor andere regio’s te ontvangen, wat handig kan zijn voor mantelzorgers of mensen met familie elders.

Naast de melding op mobiele telefoons is het testbericht op 7 december ook zichtbaar op digitale vertrekschermen en reclamezuilen bij trein-, bus-, tram- en metrohaltes in Gelderland. Zo probeert de overheid zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Het testbericht is een goed moment om stil te staan bij de voorbereiding op noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een noodpakket en een noodplan. Op denkvooruit.nl/bereid-je-voor staat meer informatie over hoe je je kunt voorbereiden.

Meer informatie over NL-Alert is te vinden op www.nl-alert.nl. Het testbericht zelf is ook toegelicht op nederlandveilig.nl/testbericht.