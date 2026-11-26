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Het Alzheimer Trefpunt in Lochem organiseert vrijdag 11 december een kerstviering met een bingo en muziek. De bijeenkomst duurt van 10.30 tot 12.00 uur, met inloop vanaf 10.00 uur. Iedereen is welkom in het Stadshuus aan de Markt 3, zonder dat vooraf aanmelden nodig is.

Tijdens de ochtend is er een kerstbingo met leuke prijsjes en zorgt mevrouw Schekman voor muzikale sfeer met haar accordeon. Daarnaast is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe iedereen Kerst beleeft. Bij de koffie en in de pauze worden lekkernijen en een drankje geserveerd.

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met dementie, hun familie en betrokkenen die op een ontspannen manier met elkaar in contact kunnen komen. De organisatie wil zo ook de verbondenheid rond Kerst benadrukken.