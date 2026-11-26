2 minuten leestijd

Foto: PR

De gemeente Oost Gelre laat extra grondwateronderzoek uitvoeren in de richting van en op moestuincomplex Het Hof in Lichtenvoorde. Aanleiding zijn verhoogde PFAS- en chroomwaarden in de bodem en PFAS in het grondwater op en rond het voormalige Hulshof Herwalt-terrein. De gemeente verwacht de uitkomsten voor de kerst met omwonenden en gebruikers te delen.

De GGD ziet mogelijke blootstelling vooral bij het binnenkrijgen van verontreinigde grond of grondwater, of van groenten en fruit die met verontreinigd grondwater zijn besproeid. Daarom geldt voorlopig het advies om geen grondwater van Het Hof te gebruiken en geen groenten of fruit uit de tuinen te eten. Ook particuliere moestuinen in de richting van Het Hof krijgen uit voorzorg dit advies. Voor tuinen ten zuiden van het terrein vervalt het eerdere advies. Volgens de GGD worden gezondheidsrisico’s voor kinderen die buiten spelen bij basisschool De Leeuw en in het Wentholtpark niet verwacht.

In de tuin bij appartementencomplex De Veldmaten is chroom aangetroffen. De gemeente wil die grond saneren, maar de planning is nog niet bekend. Ook wordt de bodem van het voormalige terrein aangepakt om woningbouw mogelijk te maken. Een saneringsplan wordt nog opgesteld.

Wethouder Theo Donderwinkel zegt: “We begrijpen dat de uitkomsten vragen oproepen. Daarom vertellen we duidelijk wat bekend is, wat nog onderzocht wordt en welke voorzorgsmaatregelen inwoners kunnen nemen. Ook bereiden we de sanering van de bodem voor.”

De aanpak kost naar verwachting 2,9 tot 4,7 miljoen euro. De gemeenteraad moet nog besluiten over het budget. De gemeente overlegt met het Rijk en de provincie over mogelijke subsidies.

De rapporten en adviezen staan op de website van de gemeente Oost Gelre.