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Het aantal mensen dat trouwt in Gelderland is sinds het begin van deze eeuw flink afgenomen. Tussen 2000 en 2002 trouwden gemiddeld 9,9 inwoners per 1.000, terwijl dat in de periode 2023–2025 is gedaald naar 7,1 per 1.000 inwoners. Dit betekent een daling van 28,5 procent, iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 28,1 procent, blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door YourSurprise.

De verschillen tussen gemeenten binnen Gelderland zijn groot. Hattem kent de sterkste daling met 47 procent minder huwelijken per 1.000 inwoners, gevolgd door Wijchen met 44,7 procent en Aalten met 43,4 procent. In Hattem daalde het aantal trouwende inwoners van gemiddeld 127 naar 73 per jaar.

Opvallend is dat in Neder-Betuwe juist meer mensen trouwen dan rond 2000. Daar steeg het aantal huwelijken per 1.000 inwoners met 10,7 procent, van 9,2 naar 10,2. Het aantal trouwende inwoners nam toe van gemiddeld 205 naar 263 per jaar. Ook het aandeel gehuwden in de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar ligt er met 61,2 procent aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde van 36,6 procent.

In Barneveld nam het absolute aantal huwelijken toe met 10,5 procent naar gemiddeld 550 per jaar, maar per 1.000 inwoners daalde het aantal juist met 14,5 procent.

De grootste afnames in het aantal trouwende inwoners zijn te zien in de drie grootste Gelderse gemeenten. Apeldoorn telt gemiddeld 314 minder trouwende inwoners per jaar dan rond 2000, Arnhem 275 minder en Nijmegen 241 minder. Procentueel liggen deze dalingen met 19,8, 16,8 en 15,3 procent onder het provinciale gemiddelde.

Het onderzoek vergelijkt 48 van de 51 Gelderse gemeenten. Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre zijn uitgesloten vanwege wijzigingen in gemeentelijke grenzen die een betrouwbare vergelijking onmogelijk maken.

De cijfers zijn gebaseerd op het aantal inwoners dat trouwt in hun woonplaats, waarbij elk van de twee partners afzonderlijk wordt meegeteld. Door drie jaren samen te nemen, worden schommelingen in individuele jaren minder zwaar meegewogen.

Het volledige onderzoek met alle cijfers en ranglijsten per gemeente is te vinden op de website van YourSurprise: https://www.yoursurprise.nl/pers/huwelijken-per-gemeente-onderzoek.