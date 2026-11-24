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Foto: PR

Bij kasteel Doorwerth staat een acacia die al bijna 350 jaar oud is. Deze monumentale boom, die zelfs de Tweede Wereldoorlog overleefde, heeft nu extra zorg nodig om te blijven staan. Daarom is Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) een actie gestart om geld in te zamelen voor het behoud van deze en andere oude bomen en historische lanen in Gelderland.

De valse acacia bij Doorwerth werd waarschijnlijk in 1678 geplant. Tijdens de oorlog verloor de boom zijn kroon door granaatvuur, maar dankzij deskundige zorg groeide er weer een nieuwe bladerkroon. Nu wordt de boom ondersteund met stutten en kabels om te voorkomen dat zware takken afbreken. GLK wil de groeiplaats verbeteren zodat de wortels meer ruimte krijgen, wat specialistische kennis en een flinke investering vraagt.

Niet alleen deze acacia heeft extra aandacht nodig. Ook andere oude bomen en lanen in Gelderland worden kwetsbaar door droogte, hitte en slechte bodemomstandigheden. Deze bomen zijn belangrijk voor vogels, vleermuizen en insecten. Wat in eeuwen is ontstaan, kan niet zomaar worden vervangen door jonge bomen.

GLK roept op om deze levende monumenten te ondersteunen met financiële bijdragen. Met specialistische boomzorg wil de organisatie deze bomen zo lang mogelijk behouden.

Meer informatie over de actie en de mogelijkheid om te doneren is te vinden op de officiële website van Geldersch Landschap & Kasteelen.