ZUTPHEN — ZUTPHEN – Concert met muziek uit The Lord of the Rings in Walburgiskerk

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Op dinsdag 28 november klinkt in de historische Walburgiskerk in Zutphen de muziek uit de filmtrilogie The Lord of the Rings. Mystery Ensemble brengt een eerbetoon aan componist Howard Shore, die met zijn soundtrack meerdere Academy Awards, Golden Globes en Grammy’s won.

Het concert begint om 20.00 uur in de middeleeuwse Sint-Walburgiskerk aan het ’s Gravenhof. De muziek neemt het publiek mee naar het hart van Tolkiens fantasiewereld, met klanken die doen denken aan elfenzang, oude folklore en de sfeer van Midden-aarde. Tijdens de avond klinken melodieën die hobbits laten dansen en de dreiging van Mordor oproepen.

Howard Shore’s muziek voor The Lord of the Rings is wereldwijd bekend en geliefd om zijn emotie en diepgang. Dit concert geeft bezoekers de kans om samen met familie of vrienden te genieten van deze tijdloze composities in een bijzondere historische setting.

Kaarten en meer informatie zijn te vinden op de officiële website van de Walburgiskerk.