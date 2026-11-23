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Foto: PR

In het centrum van Groenlo opent op donderdag 10 december 2026 een nieuw ambachtelijk naaiatelier: Naai Atelier Grolle. De officiële opening begint om 17.30 uur aan de Beltrumsestraat 1, met het formele openingsmoment rond 18.00 uur.

Naai Atelier Grolle is ontstaan uit het winnende winkelidee van Marjon Walvoort bij de actie ‘Het Beste Winkelidee van Groenlo’. Dankzij deze overwinning kon haar winkelconcept werkelijkheid worden in de binnenstad.

Het atelier wil een eigentijdse plek zijn waar traditioneel vakmanschap en persoonlijke service samenkomen. Klanten kunnen er terecht voor reparaties, vermaakwerk, maatwerk, maar ook voor stoffen, fournituren en andere werkzaamheden rondom kleding en textiel. Daarbij is er extra aandacht voor creativiteit en hergebruik.

Vanaf vrijdag 11 december 2026 zijn de deuren van Naai Atelier Grolle open voor het publiek.