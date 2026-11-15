LICHTENVOORDE — Lichtenvoorde presenteert theatervoorstelling over intieme terreur

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Op maandag 30 november speelt Theaterduo Noggus in Bibliotheek Lichtenvoorde de voorstelling Als liefde omslaat in angst…. Het stuk vertelt het verhaal van een slachtoffer van intieme terreur, een vaak onzichtbare vorm van huiselijk geweld waarbij liefde langzaam verandert in controle en angst. De voorstelling is onderdeel van de campagne Orange the World, met als doel aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen.

Het verhaal laat zien hoe vertrouwen kan omslaan in onzekerheid, en hoe slachtoffers daardoor hun eigen identiteit kunnen verliezen. Theaterduo Noggus ontwikkelde het stuk in samenwerking met Bibliotheek Oost-Achterhoek en de gemeente Oost Gelre.

Na afloop kunnen bezoekers in gesprek met de Soroptimisten en Veilig Thuis. Hierbij is ruimte om vragen te stellen, ervaringen te delen en te bespreken wat je kunt doen als je iemand kent die met huiselijk geweld te maken heeft.

De voorstelling begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. Aanmelden kan via de website van Oost-Achterhoek, telefonisch via 088-0062929 of bij de informatiebalie van de bibliotheek.