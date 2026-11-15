GROENLO — Grol 5 uitgeschakeld na nederlaag tegen AVC Heracles in bekerwedstrijd

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Foto: Marcel Houwer

Grol 5 is uit het bekertoernooi na een 1-3 nederlaag tegen het sterke AVC Heracles uit Almelo. De wedstrijd vond plaats op zondag 15 november 2026 thuis in Groenlo. AVC Heracles begon scherp en domineerde vooral in de eerste helft. Al na 10 minuten kwam de bezoekers op voorsprong. De ploeg uit Almelo speelde snel en speelde de bal vlot rond, wat voor Grol lastig te counteren was. Rond het halfuur verdubbelde AVC de score en vlak voor rust maakte zij het derde doelpunt, waarmee de marge opliep naar 0-3.

In de rust voerde Grol enkele wissels door en zette meer druk in de tweede helft. Dat leidde tot meer balbezit en kansen, wat resulteerde in de 60e minuut in de treffer van Maikel, die werd aangespeeld door Frank. De 1-3 gaf Grol nog hoop om terug te komen, maar het lukte niet om verdere doelpunten te maken.

AVC had ook nog enkele grote kansen, maar doelman Barry en het doelhout voorkwamen een grotere achterstand. Grol probeerde het in de slotfase nog met een extra aanvaller, maar haar verdediging hield stand dankzij goede reddingen van de doelman van AVC Heracles.

Met deze uitschakeling verlaat Grol het bekertoernooi, na een tweede helft waarop ze meer weerwerk boden dan in het begin van de wedstrijd. AVC Heracles gaat door naar de volgende ronde.