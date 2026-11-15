WESTERVOORT — Grol verliest uitduel tegen Westervoort met 3-0

1 minuut leestijd

Foto: Marcel Houwer

Grol 1 heeft de uitwedstrijd tegen Westervoort met 3-0 verloren. Bij rust stond de ploeg al met 2-0 achter. Westervoort kwam na negentien minuten op voorsprong. Kort daarna leek Grol te scoren, maar dat doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. In de 23e minuut verdubbelde Westervoort de voorsprong door een schot dat via de onderkant van de lat binnenviel.

Na de pauze kreeg Grol het nog moeilijker. In de 65e minuut kreeg Teun Geelink rood na een overtreding vlak bij het eigen strafschopgebied. Zeven minuten later werd de wedstrijd onderbroken omdat de scheidsrechter onwel werd.

Na de hervatting profiteerde Westervoort direct van een slechte herstart en maakte de 3-0, wat ook de eindstand werd.