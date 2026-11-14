GROENLO — Pepernotenparade trekt veel publiek in binnenstad

1 minuut leestijd

Foto: Foto's: Marcel Houwer

GROENLO — De binnenstad van Groenlo was zaterdagmiddag 14 november drukbezocht tijdens de Pepernotenparade. Om 15.00 uur vertrok de stoet vanaf de Molenberg, met Sinterklaas en zijn Pieten.

De parade trok door de Beltrumsestraat en langs de Markt, en eindigde bij De Mattelier. Langs de route stonden veel mensen dicht op elkaar om Sinterklaas en zijn Pieten te begroeten. De Pieten deelden pepernoten en snoep uit, terwijl enkele Pieten onder andere hun kunsten lieten zien op elektrische scooters en op de rode loper.

Een orkest speelde sinterklaasliedjes en ook een treintje en een brandweerwagen maakten deel uit van het feestelijke geheel. Sinterklaas nam onderweg ruim de tijd voor de kinderen, begroette hen persoonlijk en ging met velen op de foto. Dit zorgde ervoor dat de stoet regelmatig even stil stond.