GROENLO — Grol JO13-2 verliest met 0-2 van FC Dinxperlo ondanks sterk spel

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Foto: Marcel Houwer

Grol JO13-2 verloor zaterdag met 0-2 van FC Dinxperlo, terwijl het team het grootste deel van de wedstrijd het betere voetbal liet zien. Onder mistige omstandigheden begon de ontmoeting gelijk opgaand. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar Grol had met zijn stijl van spelen de overhand. In de eerste helft kreeg Grol diverse kansen, zonder erin te slagen te scoren. De keeper van Dinxperlo hield onder meer een inzet van Senn tegen, en ook pogingen van Scot en Bas leverden geen doelpunt op. Aan de andere kant werd Grol-doelman Oskar niet echt getest en keerden de teams met een 0-0 stand de kleedkamer in.

In de tweede helft bracht Dinxperlo een grote, snelle speler in die de wedstrijd veranderde. Met zijn snelheid wist hij tweemaal te scoren in de 34e en 37e minuut, waardoor Dinxperlo een 0-2 voorsprong nam. Kort daarna viel deze speler geblesseerd uit, een moment waarop Grol sterker terugkwam en kansen kreeg. Keeper Oskar hield Grol in de wedstrijd met enkele knappe reddingen op één-op-één situaties.

Hoewel Grol het spelbeeld openhield en meer druk zette, slaagde het er niet in om te scoren. Een schot van Scot miste de aansluitingstreffer doordat de doelman het wist te keren. Ondanks het goede voetbal en het overwicht over de gehele wedstrijd bleef een doelpunt uit, waardoor Grol de wedstrijd verloor.

De staf sprak waardering uit over het niveau van het spel en benadrukte dat het positieve spel moet worden vastgehouden en meegenomen naar komende wedstrijden.