OOST GELRE — Eerste elftallen Grol, Longa ’30 en RKZVC spelen uitwedstrijden, jeugdvolleybal en bekerduel in eigen gemeente

2 minuten leestijd

Foto: PR

Het voetbalweekend in Oost Gelre staat in het teken van uitwedstrijden voor de eerste elftallen van Grol, Longa ’30 en RKZVC. Longa ’30 trapt zaterdagmiddag af met een wedstrijd in de eerste klasse F tegen FC Zutphen. Het duel begint om 15.00 uur in Zutphen. Eerder verloor Longa ’30 uit met 4-1 van Zwaluw VFC.

Zondag speelt Grol om 14.00 uur uit tegen Westervoort. Westervoort won op 1 november met 3-0 van Beuningse Boys. Voor Grol is het de tweede uitwedstrijd in drie speelronden.

RKZVC reist zondag ook af naar een uitwedstrijd. Om 14.00 uur speelt het eerste elftal tegen GWVV op sportpark De Buitenham in Varsselder. Eerder behaalde RKZVC een 3-2 overwinning bij Concordia-W in Wehl.

In Zieuwent staat zondag om 10.30 uur een bekerwedstrijd gepland. RKZVC 2 ontvangt dan Avanti Wilskracht 2 uit Enschede op sportpark De Greune Weide. Dit is een duel in de tweede ronde van de reservebeker voor zondagteams.

Ook elders in Oost Gelre zijn zondag wedstrijden te bezoeken. Grol 4 speelt om 09.30 uur thuis tegen Colmschate ’33 2 in Groenlo. In Vragender ontvangt KSV 3 om 10.30 uur Ruurlo 5 op sportpark De Bult. Longa ’30 12 speelt om 11.15 uur thuis tegen GSV ’63 2 in Lichtenvoorde.

Bij het jeugdvoetbal komt Longa ’30 in actie met O13-2 zaterdag om 13.00 uur uit tegen DEO O13-1 in Borculo. Het O17-3 team van Longa ’30 speelt zaterdag om 14.30 uur in Varsseveld tegen Varsseveld O17-2JM.

Het eerste vrouwenteam van Grol speelt zondag om 10.00 uur thuis tegen SJO MEC/Bredevoort VR1 op sportpark ’t Broock in Bredevoort.

Ook bij het volleybal is er actie. Longa ’59 jongens A1 speelt zaterdag om 13.45 uur uit tegen SSS JA1 in sporthal De Meerwaarde in Barneveld.