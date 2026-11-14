VRAGENDER — Jumping de Achterhoek in Vragender met Grote Prijs op zaterdag

1 minuut leestijd

Foto: PR

Van 25 tot en met 29 november vindt bij Paardensportcentrum Lichtenvoorde het KNHS-springconcours Jumping de Achterhoek plaats. Het evenement brengt springruiters samen voor verschillende wedstrijden, waaronder op zaterdag de Kleine Grote Prijs over 1,35 meter en de Grote Prijs over 1,45 meter.

Jumping de Achterhoek is een bekend springconcours in de regio en trekt deelnemers en toeschouwers die de spanning van het springen op hoog niveau willen meemaken. De Grote Prijs op zaterdag vormt het hoogtepunt van het concours, met ruiters die strijden om de overwinning in de klasse 1,45 meter.

Meer informatie over het programma en de deelnemers is te vinden op de activiteitenpagina van Jumping de Achterhoek.