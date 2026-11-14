Grol speelt zondag uit tegen SC Westervoort en meerdere teams in actie

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Foto: Marcel Houwer

Zondag 15 november speelt Grol 1 om 14.00 uur een uitwedstrijd tegen SC Westervoort. Naast het eerste elftal komen ook verschillende andere teams van de Grolse voetbalclub in actie.

Op zaterdag (lees vandaag) staan er twee jeugdwedstrijden gepland op het eigen sportpark. Om 12.00 uur speelt Grol O15-1 tegen AZSV O15-1JM, terwijl Grol O17-1 om 14.00 uur thuis aantreedt tegen Pax O17-1.

Op zondag zijn er meerdere thuiswedstrijden voor de seniorenteams. Grol 4 begint om 09.30 uur met een wedstrijd tegen Colmschate ’33 2. Daarna speelt Grol 3 om 12.00 uur tegen FC Dinxperlo 2. Het vrouwenteam Grol VR1 speelt zondag om 10.00 uur een uitwedstrijd tegen SJO MEC/Bredevoort VR1.