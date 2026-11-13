OOST GELRE — Oost Gelre en provincie gaan in hoger beroep over vergunning emissiearme stallen Kamperweg

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De gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland stappen samen in hoger beroep tegen een rechterlijke uitspraak over een vergunning voor emissiearme stallen aan de Kamperweg in Vragender. De rechtbank had de vergunning vernietigd omdat de uitstootvermindering volgens de rechter aanvullend moet zijn voor natuurherstel.

De vergunning was verleend voor stallen met een systeem dat de uitstoot meet en begrenst met sensoren. Over deze technische aanpak was de rechtbank wel positief, maar dat was niet voldoende om de vergunning te handhaven. Hierdoor kunnen de ondernemers die het project willen uitvoeren voorlopig niet starten met de bouw en exploitatie van de stallen.

De zaak draait om de vraag of de emissiearme maatregelen bijdragen aan het herstel van de natuur in het gebied. De rechtbank vond dat dit niet voldoende was aangetoond, waardoor de vergunning niet aan de eisen voldeed. Oost Gelre en de provincie vinden dit oordeel onterecht en willen dat het hoger beroep leidt tot een herziening van de uitspraak.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak in hoger beroep wordt behandeld. Tot die tijd blijft de vergunning ongeldig en kan het project niet doorgaan.