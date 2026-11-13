BREDEVOORT — Bredevoort organiseert literair gesprek over geweld tegen vrouwen en rol van mannen

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Foto: PR Koppelkerk – Uschi Cop

Op vrijdag 27 november gaan auteur en activist Uschi Cop en Kenny Baas Schwegler van Emancipator in de Koppelkerk in Bredevoort met elkaar en het publiek in gesprek. De bijeenkomst maakt deel uit van de wereldwijde campagne Orange the World, die van 25 november tot 10 december aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes.

Dit jaar staat de actieperiode in het teken van het thema ‘met mannen en jongens tegen geweld’. De gemeente Aalten, Soroptimisten Achterhoek en de Koppelkerk verzorgen daarom een meerstemmig literair café. Uschi Cop bespreekt haar debuutroman Dodeman, een feministische ideeënroman die zich afspeelt tegen een achtergrond van geweld en onthult de complexe rol van verzet en herinnering in een verre familiegeschiedenis.

Kenny Baas Schwegler is vrijwilliger bij Emancipator, een organisatie die mannen en jongens betrekt bij de strijd tegen geweld op vrouwen door middel van gesprekken en trainingen op scholen en organisaties. Hij vertelt over zijn inzet als peer en zijn persoonlijke ervaringen met maatschappelijke verwachtingen voor jongens.

De avond kan aangrijpende en gevoelige onderwerpen aanraken. Daarom zijn de Soroptimisten Achterhoek aanwezig om waar nodig ondersteuning te bieden. Soroptimisten zetten zich wereldwijd in voor betere kansen en veiligheid van vrouwen en meisjes.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur, in de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Toegang is gratis; aanmelden wordt op prijs gesteld. Een vrijwillige gift is welkom. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Aalten.

Aanmelden kan via de agenda van de Koppelkerk. Meer informatie is te vinden op de website van de Koppelkerk of via info@koppelkerk.nl.