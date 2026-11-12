LIEVELDE — Studio544 deelt verhalen uit 25 jaar videoproductie in Lievelde

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Foto: PR – Rabosport cameraman ploegleiderswagen Rabobank

Videoproductiebedrijf Studio544 uit Lievelde viert in oktober 2027 zijn 25-jarig bestaan. Ter voorbereiding op dit jubileum publiceert het bedrijf vanaf oktober 2026 maandelijks een verhaal over bijzondere producties, periodes en mensen die het bedrijf hebben gevormd. De verhalen zijn te vinden op de website van Studio544, met beeldmateriaal uit het archief.

Studio544 begon op 1 oktober 2002 onder de naam Voiceplanet, met een focus op radio en voice-overs. In de loop der jaren verschoof de aandacht naar video, met bedrijfsfilms, reportages, livestreams, podcasts en animaties. Het bedrijf werkt voor opdrachtgevers in de Achterhoek en daarbuiten.

Het eerste verhaal, gepubliceerd in oktober 2026, gaat over de periode van 2009 tot 2017 waarin Studio544 films maakte voor Rabosport. In die jaren versloeg het bedrijf grote wielerevenementen zoals de Tour de France, de Giro en de Vuelta, maar ook paardenconcoursen door heel Europa en de Olympische Spelen in Londen. Daarnaast verzorgde Studio544 semi-live verslaggeving van de Energiewacht Tour op RTL 7.

Het tweede verhaal, dat in november 2026 verschijnt, richt zich op Graafschap TV in Doetinchem. Tussen 2005 en 2010 produceerde Studio544 daar diverse programma’s, van nieuws tot reportages over regionale evenementen. Deze periode markeert ook de overgang van radio naar video binnen het bedrijf.

In totaal volgen er tot oktober 2027 nog tien verhalen die samen een beeld geven van de ontwikkeling en hoogtepunten van Studio544 in de afgelopen 25 jaar.

De verhalen zijn te bekijken op studio544.nl/25-jaar.