AALTEN — Lezing over vergeten scheepsramp van stoomschip Phoenix in Lintelo

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Woensdagavond 18 november 2026 organiseren de leden van Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch (ADW) samen met andere belangstellenden een lezing over de ramp met de Phoenix, een stoomschip dat in 1847 in brand vloog op Lake Michigan. Bij de ramp kwamen honderden slachtoffers, onder wie veel emigranten uit de Achterhoek. De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus in Lintelo en begint om 19.45 uur.

Het verhaal van het schip dat in 1847 vuur vatte en waarbij slechts 47 van de ongeveer 250 opvarenden het overleefden, is grotendeels vergeten. De Winterswijkse journalist Joske Meerdink ontdekte het verhaal na een toevallige vondst van een gedenkteken. Dit leidde tot een persoonlijke jarenlange zoektocht die haar naar Amerika bracht, waar ze nazaten van overlevenden ontmoette en op zoek ging naar overblijfselen van het gezonken schip.

Meerdink onderzoekt onder meer wie de mensen aan boord waren en welke rol familiebanden en emigratie speelden. Bekende Achterhoekse familienamen als Ansink, Demkes, Bruil en anderen komen in haar onderzoek regelmatig terug. Haar bevindingen zijn vastgelegd in een podcastserie, documentaires en een boek met de titel ‘De Ramp met de Phoenix’.

Tijdens de lezing deelt Meerdink niet alleen het aangrijpende verhaal, maar neemt ze het publiek ook mee achter de schermen van haar onderzoek. Ze gebruikt audiofragmenten en videobeelden om haar ervaringen en ontdekkingen tot leven te brengen, en laat zien hoe verleden en heden samenkomen in deze vergeten geschiedenis.

De toegang tot de lezing is gratis. De organisatie vraagt bezoekers om na afloop een vrijwillige bijdrage te leveren in het daarvoor bestemde ‘Steufken’.

De locatie van het Kulturhus is Schooldijk 23 in Lintelo. De lezing start om 19.45 uur.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW.