VREDEN (D) — In Groenlo opgegroeide jazzpianist Peter Beets treedt op in Vreden

1 minuut leestijd

Foto: PR

De Nederlandse jazzpianist Peter Beets treedt vrijdag 11 december 2026 met zijn Electric Band op bij Esposito Drink & Dance in Vreden. Het concert vormt de afsluiting van het concertjaar van de Hamaland Jazz Club.

Peter Beets werd geboren in Den Haag, maar groeide op in Groenlo. Hij begon op zesjarige leeftijd met pianospelen en bouwde daarna een internationale carrière op. Zo werkte hij samen met bekende jazzmusici als Chick Corea, Wynton Marsalis en Elvin Jones.

Jazz met elektrische klanken

Tijdens het concert in Vreden staat de elektrische kant van jazz centraal. Beets speelt met zijn Electric Band een combinatie van moderne jazz, swingende ritmes en improvisaties. Kenmerkend is het warme geluid van de elektrische Rhodes-piano.

De muziek vormt een verbinding tussen traditionele jazz en moderne invloeden. Met het optreden sluit de Hamaland Jazz Club het muzikale jaar 2026 af.

Aanvang en kaartverkoop

Het concert vindt plaats bij Esposito Drink & Dance aan de Bahnhofstraße 28-30 in Vreden, net over de grens bij Groenlo.

De deuren openen om 19.00 uur en het optreden begint om 20.00 uur. Kaarten kosten € 17,50 in de voorverkoop en € 20,00 aan de avondkassa.

Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via www.hamaland-jazz-club.de.