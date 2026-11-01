BREDEVOORT — The Bullfight geeft jubileumconcert in Koppelkerk Bredevoort

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Foto: Leopold van den Assum

Op zaterdag 14 november 2026 speelt de Rotterdamse band The Bullfight een jubileumconcert in de Koppelkerk in Bredevoort. Ze brengen onder meer muziek van hun album ‘81 Bedford St.’, dat in november 2025 uitkwam. Dit album combineert alternatieve en donkere, filmische klanken met melancholieke en verhalende teksten.

Het album ‘81 Bedford St.’ onderscheidt zich door een intieme, bijna theatrale sfeer. De band werkt met zorgvuldig gekozen arrangementen en een soms rauwe productie die het geheel een unieke signatuur geeft binnen het alternatieve genre. Het resultaat is een samenhangend verhaal dat zich langzaam ontvouwt, mede dankzij authentieke instrumentatie en dramatische spanningsbogen.

The Bullfight heeft eerder met verschillende projecten positieve kritieken gekregen. Zo bracht de band in 2019 het project ‘Murder Ballads’ uit, gekoppeld aan een kunstboek. In 2022 verscheen de spoken word-plaat ‘Some Divine Gift’ met bijdragen van onder anderen Henry Rollins, Barry Hay en Spinvis. Begin 2024 volgde het album ‘Amen, Demon’, een soundtrack bij de debuutroman van gitarist Thomas van der Vliet. In 2025 vierde de band hun twintigjarig bestaan met ‘The storm behind our smiles’, een driedubbelalbum dat een overzicht geeft van hun werk en creatieve ontwikkeling.

De band bestaat uit Thomas van Vliet (gitaar), Nick Verhoeven (zang), Daisy Cools (zang), André van den Hoek (drums), Tim Moerkerken (toetsen), Eddy Kuijpers ((contra)bas), Conrad Freling (orgel, banjo), Ludo de Goeje (viool) en Esther Vroegindeweij (viool).

Het concert begint om 20.30 uur, de zaal gaat open om 20.00 uur. Tickets kosten €17,50 in de voorverkoop en €20 aan de deur. Het vindt plaats in de Koppelkerk, Koppelstraat 35 in Bredevoort. Kaarten zijn te reserveren via de officiële website/agenda.