BREDEVOORT — Henk van Houtum bespreekt nieuw wereldbeeld in Kenniscafé Koppelkerk

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Op vrijdag 6 november legt prof dr Henk van Houtum in de Koppelkerk uit waarom het tijd is om onze kijk op de wereld te veranderen. Hij gebruikt zijn boek ‘Free the Map’ om te laten zien dat traditionele kaarten niet neutraal zijn, maar een wereldbeeld creëren waarin grenzen en verdeeldheid centraal staan.

Van Houtum, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in de politiek en cartografie van grenzen, neemt zijn publiek mee in een pleidooi voor een nieuw type wereldkaart. In plaats van een atlas die vooral grenzen tussen staten benadrukt, stelt hij een ‘Hermes’ voor: een kaart die menselijke mobiliteit en verbindingen centraal zet.

Volgens hem maken traditionele kaarten landen als Europa, Groenland, Rusland en de Verenigde Staten groter dan ze zijn, terwijl Afrika te klein wordt weergegeven. Ze versterken het beeld van een wereld verdeeld in afzonderlijke staten die tegenover elkaar staan, wat ook zichtbaar wordt in hoe migratie wordt afgebeeld met felle pijlen die op grenzen afstormen.

In zijn lezing benadrukt Van Houtum dat deze staatscentrische kaarten een beperkt en vertekend wereldbeeld bieden. Hij laat zien hoe kaarten de werkelijkheid vormen en tegelijk beïnvloeden hoe we politieke macht en migratie zien. Daarna presenteert hij alternatieve kaarten die de wereld verbinden in plaats van verdelen, gemaakt door kunstenaars en ontwerpers die menselijke relaties vooropstellen.

De presentatie begint om 20:00 uur met inloop vanaf 19:30 uur in de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Kaarten kosten in de voorverkoop €12,50 en aan de deur €15. Reserveren kan via de agenda van de Koppelkerk.

Prof dr Henk van Houtum schreef meerdere boeken over grenzen, migratie en cartografie, waaronder recent ‘Free the Map. From Atlas to Hermes’ (2024).

Meer informatie is te vinden via de agenda op de officiële website.