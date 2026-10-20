GROENLO — William Smulders & The Handjives brengen Rock ’n Roll naar Groenlo

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William Smulders & The Handjives treden 7 november op in Rockcafé Taste in Groenlo. Het energieke trio staat bekend om hun authentieke Rock ’n Roll met een stevige dosis jaren ’50 en ’60 vibes. Het optreden belooft een avond vol swingende hits en rauwe, loepzuivere muziek te worden.

William Smulders is een bekende naam in de Nederlandse muziekscene met meer dan 35 jaar podiumervaring. Hij speelde op diverse locaties door het hele land, van theaters tot festivals, en werkte samen met iconen als Wanda Jackson en Linda Gail Lewis, de zus van Jerry Lee Lewis. Zijn unieke sound en charisma maken zijn shows bijzonder.

Als trio met The Handjives brengt William een mix van originele fifties-songs, herkenbare klassiekers en verrassende publieksfavorieten. Het trio staat garant voor een energieke en swingende live-ervaring die de sfeer van de Rock ’n Roll uit die tijd weet te vangen.

William Smulders & The Handjives waren eerder te zien tijdens de Nieuwjaarsparty in 2025 bij Rockcafé Taste, waar ze een feestelijke indruk achterlieten. Dit optreden in Groenlo is een nieuwe kans om hun muziek live te beleven.

Het optreden vindt plaats in Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, Groenlo. Voor meer informatie over het programma rockcafetaste.nl.