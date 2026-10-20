GROENLO — Musicalfabriek Groenlo brengt Alice in Wonderland op het podium

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Foto: PR

Op zondag 8 november 2026 speelt de Musicalfabriek Groenlo de familiemusical ‘Alice in Wonderland’. De voorstelling begint om 13.30 uur in De Mattelier in Groenlo.

De musical vertelt het verhaal van Alice, een nieuwsgierig meisje dat een wit konijn volgt en zo in Wonderland terechtkomt. In deze bijzondere wereld ontmoet ze onder andere de Cheshire Cat, de Gekke Hoedenmaker en de Hartenkoningin. Het verhaal staat vol verrassende wendingen en fantasierijke figuren, waarbij taal, dromen en verbeelding een belangrijke rol spelen.

De Musicalfabriek Groenlo bestaat uit ongeveer 50 kinderen die samen deze kleurrijke voorstelling op het podium brengen. De productie combineert muziek, dans en theater en is bedoeld voor jong en oud.

Kaarten kosten €19,50 voor volwassenen en €14,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. De voorstelling vindt plaats in De Mattelier aan de De Mattelierstraat 19 in Groenlo.

Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website van De Mattelier.