GROENLO — Kringloop Aktief laat achter de schermen zien hoe ingebracht materiaal een nieuw leven krijgt

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Foto: PR

Kringloop Aktief nodigt op zaterdag 7 november iedereen uit om tussen 10.00 en 17.00 uur een kijkje te nemen achter de schermen van de kringlooplocaties. Tijdens deze open dag zijn er rondleidingen op plekken die normaal gesloten blijven voor bezoekers.

Bezoekers krijgen uitleg over wat er gebeurt nadat spullen worden ingeleverd, zoals kasten, servies of kleding. Er is ruimte om vragen te stellen aan de medewerkers over het sorteerproces, welke spullen opnieuw verkocht worden en hoe omgegaan wordt met niet-herbruikbare materialen. Daarnaast zijn er kansen op prijzen en staat er koffie met iets lekkers klaar.

Kringloop Aktief verwerkt jaarlijks ruim 9 miljoen kilo spullen, waarvan 82 procent een nieuw leven krijgt. Wat niet bruikbaar is, wordt zo mogelijk gerecycled tot grondstof. Hierdoor draagt de kringloop bij aan minder afval, een afname van het gebruik van nieuwe grondstoffen en minder CO₂-uitstoot.

Bij Kringloop Aktief werken 225 mensen, waaronder vrijwilligers, stagiairs en mensen die werkervaring opdoen. Meer dan 400 mensen zijn via deze organisatie al doorgegroeid naar een baan of opleiding. Tijdens de open dag kunnen belangstellenden ook kennismaken met de mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

De open dag vindt plaats op de volgende locaties:

Doetinchem, Gildenstraat 43

Gendringen, Nijverheidsweg 22A

Groenlo, Zuidgang 1A

Wie meer wil weten of de social media wil volgen, kan terecht op de Facebookpagina en het Instagramaccount van Kringloop Aktief.