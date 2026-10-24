DOETINCHEM — Next to Normal met Willemijn Verkaik in Amphion Theater Doetinchem

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Foto: Creative Flow

Op donderdagavond 5 november speelt Amphion Theater de musical Next to Normal, een bewerking van het aangrijpende familieverhaal over psychische kwetsbaarheid. De productie is van theatercollectief NANOEK en wordt gedragen door hoofdrollen van onder anderen Willemijn Verkaik en Edwin Jonker.

De musical volgt Diana, gespeeld door Willemijn Verkaik, een vrouw met een bipolaire stoornis. Haar man Dan probeert het gezin bij elkaar te houden, terwijl hun zoon Gabe een bijzondere rol inneemt in Diana’s belevingswereld. Ook dochter Natalie worstelt, zij zoekt via pillen en perfectionisme haar eigen weg. Het stuk laat zien hoe Diana’s ziekte het gezinsleven en de relaties beïnvloedt en hoe ieder lid hiermee omgaat.

NANOEK geeft het verhaal een moderne invulling met rockmuziek, humor en een directe speelstijl. De regie is van Anouk Beugels, die eerder de musical MELK maakte, bekroond met vijf Musical Awards in 2024.

Tickets voor de voorstelling zijn verkrijgbaar via de website van Amphion Theater.