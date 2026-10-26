GROENLO — HV Grol DS1 speelt gelijk tegen RSC in Weerselo

1 minuut leestijd

Foto: PR

HV Grol DS1 nam zaterdagavond een punt mee terug uit Weerselo na een spannende wedstrijd tegen RSC DS2. De dames uit Groenlo begonnen moeizaam en lieten RSC het spel maken, waardoor de wedstrijd lange tijd gelijk op ging.

Halverwege de eerste helft verbeterde de verdediging van HV Grol zich, maar door het missen van te veel vrije kansen gingen de teams met een minimale voorsprong voor RSC de rust in: 13-12.

In de tweede helft leek RSC even weg te lopen, maar toen toonde HV Grol veerkracht. De ploeg speelde fel in de dekking en wist veel ballen te onderscheppen, wat leidde tot succesvolle break-outs. Zo draaiden ze het tij en namen een voorsprong van twee doelpunten.

In de slotminuten lieten beide teams punten liggen, met een eindstand van 24-24. Het publiek kreeg een fysieke en boeiende wedstrijd te zien, waarin de punten werden gedeeld.