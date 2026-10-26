GROENLO — Grol wint met 3-1 van OBW dankzij doelpunten Berentsen, Wissink en Brockotter

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Foto: Marcel Houwer – Tyn Brockotter scoort de 3-1

Grol 1 heeft zondag de thuiswedstrijd tegen OBW met 3-1 gewonnen. De ploeg liep in de eerste helft uit naar een 2-0-voorsprong en hield die marge vast na de rust.

Luc Berentsen opende de score in de 36e minuut met een schot in de bovenhoek. Drie minuten later verdubbelde Mick Wissink de voorsprong met een bekeken schot. Na de pauze kwam OBW terug in de wedstrijd via een vrije trap in de 59e minuut, maar Grol herstelde de marge in de 68e minuut door een doelpunt van Tyn Brockotter.

Doelman Boet Schuurmans maakte zijn competitiedebuut voor Grol 1 als vervanger van Nick Oude Luttikhuis. In de 70e minuut voorkwam hij met een redding een tweede tegentreffer voor OBW. In de slotminuut kreeg Grol nog een grote kans, maar die ging naast.

Met deze overwinning pakt Grol belangrijke punten in de competitie.