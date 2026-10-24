GROENLO — Welgro organiseert Meet & Greet in Groenlo voor technische vacatures

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Techniekliefhebbers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging kunnen op woensdag 4 november 2026 terecht bij Welgro voor een Meet & Greet. Tussen 18.00 en 20.00 uur biedt het bedrijf aan de Parallelweg 18 in Groenlo een laagdrempelige gelegenheid om kennis te maken met de organisatie, de werkzaamheden en de medewerkers.

Welgro is al ruim 65 jaar gespecialiseerd in de productie van bulkopleggers, die worden gebruikt voor het vervoer van veevoeders en andere droge stoffen. Deze producten vinden hun weg naar klanten in heel Europa en zelfs naar het Midden-Oosten en Afrika. Met meer dan honderd medewerkers werkt het bedrijf dagelijks aan kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare producten.

De sfeer binnen Welgro is informeel en er wordt gewerkt met korte communicatielijnen. Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Tijdens de Meet & Greet kunnen geïnteresseerden vrijblijvend ontdekken hoe het is om bij Welgro te werken en welke vacatures er openstaan.

Wie alvast een indruk wil krijgen van het bedrijf of de actuele vacatures wil bekijken, kan terecht op de website werkenbijwelgro.nl. De Meet & Greet vindt plaats op woensdag 4 november van 18.00 tot 20.00 uur aan de Parallelweg 18 in Groenlo.

Meer informatie is te vinden op de officiële pagina van Welgro over de Meet & Greet: https://welgro.nl/2026/10/welgro-meet-greet-4-november-2026/