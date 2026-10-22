Voorronde ONK Poker Aalten biedt nieuwe spelers gratis kans om mee te doen

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Op vrijdag 6 november vindt het Pokerkampioenschap van Aalten plaats in Het Noorden. Deze editie is een voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker (ONK Poker) en stelt recreatieve pokerspelers in staat om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het kaartspel.

Voor nieuwe deelnemers is er een speciale regeling: zij mogen gratis meedoen aan hun eerste live- en online voorronde. Bij het aanmaken van een account ontvangen zij twee gratis tickets, waarvan er één ingezet kan worden voor deze live voorronde in Aalten, en de andere voor een online toernooi.

De voorronde begint om 19:30 uur. Deelname kost €13,50 bij online inschrijving, en aanmelden kan via de website van het ONK Poker.

De winnaar ontvangt niet alleen de titel ‘Pokerkampioen van Aalten’ en een bokaal, maar kwalificeert zich ook voor de landelijke finale van het ONK Poker. Die finale brengt de beste spelers van Nederland samen, waarbij jaarlijks rond de 50.000 deelnemers meedoen. Vorig jaar won Julian Hazelhof de titel van Nederlands kampioen. Hij speelde recentelijk een sponsorwedstrijd in Las Vegas, waar hij ruim €10.000 wist te winnen.

Organisatoren benadrukken dat het bij het ONK Poker niet om geldprijzen gaat, maar om het plezier en de gezelligheid. Volgens initiatiefnemers Mathijs Jonkers en Evert-Jan van IJzendoorn is poker makkelijk te leren en kunnen deelnemers zich steeds verder verbeteren door oefening. Het spel bevat een kanscomponent, waardoor ook nieuwe spelers met wat geluk kunnen winnen en aldus het toernooi laagdrempelig blijft.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Thomas Smedema via telefoon of e-mail. Beeldmateriaal is beschikbaar via de perspagina van het ONK Poker.