DOETINCHEM — Doetinchem start nominaties voor Sportverkiezing 2027

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Foto: PR

Op maandag 5 april 2027 wordt in het Amphion Theater voor de Doetinchemse Sportverkiezing van 2027 de sportvrouw, sportman, sporttalent, sportploeg, sportvrijwilliger en sportvereniging van het jaar 2026 gekozen.

Alle inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen nu hun favorieten voordragen. Tot en met dinsdag 12 januari 2027 is het mogelijk sporters, teams, initiatieven en vrijwilligers voor te dragen die volgens hen een prijs verdienen. De verkiezing richt zich op prestaties geleverd in 2026 door sporters uit Doetinchem of die actief zijn bij een Doetinchemse sportvereniging.

Er is een aantal categorieën waar kandidaten voor genomineerd kunnen worden: sportman 2026, sportvrouw 2026, sportploeg 2026, sporttalent 2026, sportvrijwilliger of team sportvrijwilligers 2026, sportinitiatief of -vereniging 2026 en de sportpenning 2026.

De Doetinchemse Sportverkiezing wordt georganiseerd door de gemeente Doetinchem en Sport-ID. Meer informatie over de verkiezing, de categorieën, voordragen en reserveren van plaatsen is te vinden op de website van Sport-ID, www.sport-id.nl.

Wie iemand wil voordragen kan dat doen via de pagina Sport-ID Sportverkiezing op genoemde website. Zo krijgen de sporthelden van Doetinchem een kans om erkenning te krijgen voor hun prestaties en inzet.