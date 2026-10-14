GROENLO — Groenlo viert de jaren ’80 met Club Le Bon in Rockcafé Taste

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Rockcafé Taste organiseert op zaterdag 24 oktober een avond vol muziek en nostalgie met Club Le Bon. Van 21.00 tot 24.00 uur brengt de band de sfeer van de jaren tachtig terug met herkenbare hits en een kleurrijke show.

Club Le Bon staat bekend om zijn passie voor de jaren ’80 en combineert muziek met humor en interactie. De band treedt op in uitbundige kostuums en speelt nummers van onder meer The Cure, Madness, Duran Duran, Doe Maar, Killing Joke en Neue Deutsche Welle. Tijdens het optreden is er een visuele ’80s-backdrop en worden er buttons uitgedeeld aan het publiek.

De avond belooft een feest te worden met veel meezingmomenten en een flinke dosis speelplezier. Bezoekers worden uitgenodigd om hun jaren ’80-outfit aan te trekken en zich onder te dompelen in de sfeer van dat decennium.

Kaarten voor het evenement zijn verkrijgbaar via de website van Rockcafé Taste.