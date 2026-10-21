LICHTENVOORDE — Zwarte Cross eert Tante Rikie met nieuw motto voor 2027

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De Zwarte Cross heeft het motto voor 2027 onthuld: Rikie Forever! Dit is een eerbetoon aan Tante Rikie, die als festivaldirectrice een kwart eeuw lang het gezicht van het evenement was. Het festival vindt volgend jaar plaats van donderdag 15 tot en met zondag 18 juli op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde.

Tante Rikie staat symbool voor de sfeer en waarden van de Zwarte Cross: gemoedelijkheid, positiviteit en een liefde voor muziek, theater, motorcross en stunts. Ze vervulde haar rol als festivaldirectrice vanaf het begin in 1997 tot 2022 en was daarmee een vaste waarde voor bezoekers van alle leeftijden en achtergronden. Roos Manus, betrokken bij het festival, benadrukt dat Tante Rikie een toonbeeld blijft voor iedereen die de Zwarte Cross bezoekt.

Het festival combineert al dertig jaar uiteenlopende disciplines en genres. Naast motorcross en muziek zijn er theater, stunts en allerlei vormen van vermaak te zien op bijna veertig podia en locaties. In 2026 trok de Zwarte Cross 265.000 bezoekers en is daarmee het grootste betaalde festival van Nederland en het grootste crossevenement van Europa.

De kaartverkoop start in november 2026 in drie fasen: op vrijdag 6 november om 16.00 uur openen de crossinschrijvingen, op vrijdag 13 november om 16.00 uur begint de voorverkoop voor de 30.000 leden van de Zwarte Cross-fanclub Harder! en op vrijdag 20 november om 16.00 uur start de algemene voorverkoop. In december worden de eerste namen van artiesten en acts bekendgemaakt.

Meer informatie over het festival en de kaartverkoop is te vinden op de officiële website van de Zwarte Cross.