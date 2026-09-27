ACHTERHOEK — Flonkergood zoekt verhalen en gedichten over het thema ’t kon minder

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Foto: PR

Schrijvers van streektaal krijgen nog tot 31 oktober de kans om mee te doen aan de Flonkergood schrijfwedstrijd. Dit jaar is het thema ‘’t kon minder’, een uitdrukking die goed past bij de nuchtere kijk op het leven die in de Achterhoek en Liemers leeft.

De wedstrijd richt zich op verhalen en gedichten in Achterhoekse of Liemerse streektaal. De beste inzendingen, ongeveer twintig, worden gebundeld in het cadeauboekje Flonkergood 2027. Dit boekje verschijnt in maart 2027 als onderdeel van de Waeke van ’t Achterhookse en Liemerse Book en is gratis verkrijgbaar bij aankoop van een streek(taal)boek in lokale boekhandels.

Naast het bundelen van teksten, krijgen enkele schrijvers de gelegenheid om hun werk live voor te dragen tijdens het Waeketreffen op 7 maart 2027. Die bijeenkomst is de aftrap van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book en vindt plaats in de Antonius-kerk in Rekken. Ook worden dan de prijzen uitgereikt voor het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2026.

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De organisatie van Flonkergood, een initiatief van Dialectkring Achterhoek en Liemers en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, wil met deze wedstrijd het gebruik en de waardering van de streektaal stimuleren. De verhalen mogen lichtvoetig, serieus, waargebeurd of fantasierijk zijn, zolang ze maar passen binnen het thema.

Voor deelname gelden enkele regels: maximaal twee inzendingen per persoon, verhalen mogen niet langer zijn dan 500 woorden en gedichten maximaal 24 regels inclusief witregels. Alle bijdragen moeten in een Word-document worden ingestuurd naar info@ecal.nu vóór 31 oktober 2026.

Meer informatie en het volledige reglement zijn te vinden op de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: www.ecal.nu/flonkergood.