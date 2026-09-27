Weer Achterhoek: de zon krijgt geregeld de ruimte

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag bewolkt. De temperatuur begint rond 11 graden en bereikt later op de dag ongeveer 24 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het licht bewolkt en de avond verloopt bewolkt. In de loop van de dag wordt de lucht dus vriendelijker en krijgt de zon meer gelegenheid om door te breken. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

De dag heeft twee gezichten: vroeg voelt het nog koel aan, terwijl het later een stuk zachter wordt. Vooral op zonnige en beschutte plekken is dat verschil goed merkbaar.

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Regen en wind

Regen speelt naar verwachting nauwelijks een rol en op de meeste plaatsen blijft het droog. Buitenplannen hoeven daardoor waarschijnlijk niet om het weer te worden aangepast. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Plaatselijke wolkenvelden of opklaringen kunnen het weerbeeld nog iets veranderen, maar grote verrassingen worden niet verwacht.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:27 tot 19:20 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. In het zuiden plaatselijk dichte mist Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.