DOETINCHEM — Migratieverhalen centraal tijdens symposium in Doetinchem

2 minuten leestijd

Foto: Drie jonge mensen zitten op een berg koffers. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.

Het verleden van de Achterhoek en Liemers staat vrijdag 2 oktober in het teken van migratie tijdens het symposium ’n Kommen en gaon in Amphion Theater. Hier gaan sprekers in op de verhalen van vertrekken en aankomen, het vinden van een nieuw thuis en heimwee. Ook wordt een nieuw boek over de regionale migratiegeschiedenis gepresenteerd.

Onder leiding van Frans Miggelbrink spreken onder anderen culinair schrijver en tv-kok Nadia Zerouali, historicus René Arendsen van Erfgoedcentrum Zutphen en Daphne Maas, directeur van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. Zij bespreken niet alleen grote lijnen van migratie, maar vooral ook wat het betekent om ergens vandaan te komen of ergens anders een thuis te vinden. ECAL-historicus Natalya Staring deelt bijzondere verhalen uit recent onderzoek.

Heimwee vormt een terugkerend thema tijdens de middag en sluit aan bij het onderwerp Lichaam & Geest van de Maand van de Geschiedenis. Volgens Staring maken persoonlijke migratieverhalen het verleden dichtbij: “Deze verhalen brengen geschiedenis dichter bij huis. De geschiedenis van je eigen omgeving en familie heeft meer invloed op wie je bent dan je misschien denkt.”

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

De Achterhoek en Liemers blijken volgens het onderzoek complexer en internationaler dan vaak wordt gedacht. Terwijl veel mensen een beeld hebben van honkvaste Achterhoekers, laten feiten zien dat er al eeuwenlang beweging is. Mensen vluchtten voor oorlogsgeweld, vertrokken om werk of kansen te vinden en anderen vestigden zich juist in de regio. Zo kwam buitenlands talent en kennis binnen, wat de streek heeft verrijkt.

Tijdens het symposium presenteert Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers het nieuwe boek ’n Kommen en gaon – in Achterhoek en Liemers | 1580–1940. Het beschrijft ruim drieënhalve eeuw aan migratiegeschiedenis in de regio. In tegenstelling tot de vaak westelijke blik op Nederlandse migratie laat het boek zien dat ook de Achterhoek en Liemers een rijk en verrassend migratieverleden hebben. Het boek belicht zo een minder bekend deel van de regionale geschiedenis.

Het symposium vindt plaats in Amphion Theater aan de Hofstraat 159 in Doetinchem, met inloop vanaf 13.00 uur. Het programma loopt van 14.00 tot 16.30 uur, gevolgd door een borrel en gelegenheid om na te praten. Kaarten kosten €7,50 en zijn te koop via de website van Amphion. Het boek is vooraf met korting te bestellen via de voorverkooppagina.