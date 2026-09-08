GROENLO — Good Wies Festival in Groenlo zoekt nieuwe carnavalsschlagers

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Foto: Foto ter illustratie – Foto: Marcel Houwer

Carnavalsvereniging De Knunnekes roept groepen en verenigingen op om een eigen carnavalslied te maken voor het Good Wies Festival. Op zondag 22 november worden de inzendingen tijdens de derde editie van het festival live uitgevoerd in zaal De Pelikaan van City Lido.

Deelnemers kunnen kiezen voor een nieuwe tekst op een bestaande melodie of een volledig nieuw nummer met eigen melodie. Wie hulp nodig heeft bij het muzikale deel, kan ondersteuning krijgen van muzikanten die bij het festival betrokken zijn.

Alle ingezonden nummers worden live gespeeld door het Buurtorkest. Tijdens het festival wordt ook de officiële Knunnekesschlager voor het komende carnavalsseizoen gekozen. Daarnaast maken deelnemers kans op de Good Wies Wisselbokaal.

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De voorgaande twee edities werden gewonnen door Harry Over, Barend Soer, Luuk Wittenbernds en Thomas Oesterholt. Op 22 november wordt duidelijk of zij hun titel kunnen verdedigen.

De zaal opent om 13.30 uur, het programma begint om 14.11 uur. Toegang is vrij en publiek is welkom.

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden door een bericht te sturen naar secretariaat@knunnekes.nl. Meer informatie is te vinden op de website van De Knunnekes.