BELTRUM — De Vikings winnen bloemencorso Festunique met wagen ‘Bizonder’

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Wagenbouwgroep De Vikings heeft de eerste prijs van de vakjury gewonnen tijdens het bloemencorso van Festunique 2026 in Beltrum. Hun creatie ‘Bizonder’ behaalde 5.310 punten en was ook favoriet bij het publiek. De tweede plek bij de vakjury was voor De Toekomst met de wagen ‘Dikkertje Dap’, die 5.095 punten kreeg. Lintvelde eindigde als derde met ‘Vet!’ en 5.070 punten. In totaal namen negen grote corsowagens deel aan het corso, dat zondagmiddag onder zonnige omstandigheden door Beltrum trok. Ook bij de publieksprijs stonden De Vikings en De Toekomst op respectievelijk de eerste en tweede plaats. The Rising Klunt behaalde met ‘Bij-werking’ de derde plek bij het publiek.

De volledige uitslag van de vakjury bij de grote wagens is als volgt: De Vikings met ‘Bizonder’ op één, De Toekomst met ‘Dikkertje Dap’ op twee, Lintvelde met ‘Vet!’ op drie, Wielderink met ‘Magere Hein’ op vier, De Losse Flodders met ‘Bulldosaurus’ op vijf, The Rising Klunt met ‘Bij-werking’ op zes, Oet Alle Windstreken met ‘Madagascar’ op zeven, Dynamite met ‘Winterklaar’ op acht en De Slinge met ‘Kraken’ op negen. Bij het jeugdcorso won ‘De Bull van Beltrum’, gemaakt door Ties, Mick, Loek, Dex, Tygo, Broez en Jim. ‘Maismaffia’ van Fijs, Jouke, Lent, Mats en Mick werd tweede, en Odin behaalde met ‘Toekomst’ de derde plaats.

Festunique ging maandag verder met het traditionele ringsteken op de fiets en kinderspelen. Ronnie Groot Zevert won het ringsteken bij de heren, Ingrid Groot Zevert bij de dames en Tess Middelhuis bij de jeugd.