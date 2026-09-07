OOST GELRE — Planning onderhoud asfaltwegen in Groenlo en Vragender aangepast

1 minuut leestijd

Foto: PR

De gemeente Oost Gelre voert in september en oktober onderhoud uit aan verschillende asfaltwegen in Groenlo en Vragender. De planning is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van eerdere berichten.

De werkzaamheden aan de Winterswijkseweg in Groenlo vinden plaats van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober. Daarna wordt de Kapelweg in Vragender aangepakt, van maandag 28 september tot en met vrijdag 23 oktober. Tot slot staat de Marhulzen in Groenlo gepland van donderdag 1 tot en met vrijdag 16 oktober.

Tijdens het onderhoud kunnen de wegen tijdelijk worden afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via routes die met borden worden aangegeven. De gemeente plaatst deze borden ongeveer twee weken voor de afsluiting. Bewoners van de betrokken straten ontvangen vooraf een brief met informatie over de werkzaamheden.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

Het asfaltonderhoud is nodig om de wegen in goede staat te houden. De gemeente probeert de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden.

Meer details over de planning en het onderhoud zijn te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre.