WINTERSWIJK — Groenloseweg tot en met vrijdag afgesloten

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Foto: Afbeelding: AI / Streekgids.nl – Ter illustratie

De gemeente Winterswijk is maandag 31 augustus begonnen met herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de Groenloseweg. De weg is hierdoor tot en met vrijdag 4 september volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

De Groenloseweg vormt een belangrijke verbinding tussen Winterswijk en Groenlo. De afsluiting kan daarom gevolgen hebben voor onder anderen forenzen, scholieren en bezoekers die dagelijks tussen Winterswijk en Oost Gelre reizen.

Het verkeer wordt met borden omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd en extra verkeersdrukte op de omleidingsroutes. De gemeente voert de werkzaamheden uit om het wegdek te herstellen en de verkeersveiligheid op de Groenloseweg op peil te houden.

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Wanneer de werkzaamheden volgens planning verlopen, wordt de weg na vrijdag 4 september weer vrijgegeven. Meer informatie staat in het gemeentenieuws van de gemeente Winterswijk.