ACHTERHOEK — Scholen in de Achterhoek weer begonnen: extra aandacht voor fietsende scholieren

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Na zes weken zomervakantie zijn maandag 31 augustus de scholen in de Achterhoek weer gestart. Dit zorgt voor meer fietsverkeer op de wegen rond scholen en op fietspaden, vooral tijdens de ochtend- en middagspits. Weggebruikers worden daarom opgeroepen om extra voorzichtig te zijn. Vooral brugklassers ervaren deze periode als wennen, omdat zij vaak voor het eerst dagelijks langere afstanden naar hun nieuwe school fietsen. Ook andere leerlingen moeten na de vakantie weer wennen aan het schoolritme. Dit kan leiden tot onverwachte situaties op kruisingen, rotondes en in de directe omgeving van scholen.

De Achterhoek maakt deel uit van schoolregio Midden, waar de zomervakantie dit jaar liep van 18 juli tot en met 30 augustus. Deze regio was de laatste van de drie Nederlandse schoolregio’s die de vakantie beëindigden. In regio Noord gingen de scholen al op 17 augustus weer open en in regio Zuid op 24 augustus.

Weggebruikers wordt aangeraden hun snelheid aan te passen, voldoende afstand te houden en extra alert te zijn bij oversteekplaatsen en fietspaden. Ouders kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid door met hun kinderen de fietsroute te oefenen en te controleren of de fietsverlichting, remmen en banden in goede staat zijn. Nu de scholen weer begonnen zijn, is het op de fietspaden en rond schoollocaties opnieuw drukker. Extra oplettendheid is daarom gewenst.