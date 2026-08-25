LAREN (GLD) — Expositie toont schilderijen van kunstenaars geïnspireerd door Huis Verwolde

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Foto: PR

Van 2 tot en met 24 september zijn in Huis Verwolde schilderijen te zien van zes kunstenaars die in augustus een week lang in het koetshuis verbleven. De expositie laat zien hoe hedendaagse kunstenaars het historische landgoed en het omliggende landschap op eigen wijze vastleggen.

De zes kunstenaars maakten tijdens hun verblijf een serie werken die de inspiratie van Huis Verwolde en de omgeving weerspiegelen. Een deel van deze schilderijen blijft als collectie in Huis Verwolde, terwijl andere werken te koop worden aangeboden. Bezoekers kunnen gedurende de maand september eenmalig een bod uitbrengen op een van de schilderijen. Op 1 oktober wordt per werk het hoogste bod vastgesteld en mag de hoogste bieder het schilderij meenemen.

De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om het initiatief voort te zetten en een nieuwe editie van de kunstenaarsweek in 2027 mogelijk te maken. Zo krijgt een nieuwe generatie kunstenaars de kans zich te laten inspireren door het landgoed.

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Het project sluit aan bij de traditie van schilderskolonies in Nederland. In Huis Verwolde hangt een schilderij van Johannes Bilders, een van de belangrijke schilders van de Oosterbeekse School, een kunstenaarskolonie uit de negentiende eeuw rond Oosterbeek en Wolfheze. De initiatiefnemers zien in de huidige kunstenaarsweek mogelijk de basis voor een nieuwe schilderskolonie rond Huis Verwolde.

De expositie is te bezoeken tijdens de openstelling van Huis Verwolde op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Er zijn meerdere rondleidingen per dag en na 14.00 uur is vrije doorloop mogelijk. Reserveren kan via www.glk.nl/verwolde.