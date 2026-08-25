ACHTERHOEK — Zonneparken in Vorden en Hengelo openen deuren tijdens Open Energiedag

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Foto: PR

Op zaterdag 19 september kunnen geïnteresseerden in de gemeente Bronckhorst een kijkje nemen bij twee duurzame energieprojecten. Zonnepark Vorden en Solarpark De Kwekerij in Hengelo stellen hun terreinen open voor publiek tijdens de landelijke Open Energiedag.

Zonnepark Vorden is gevestigd op het terrein van een voormalige rioolwaterzuivering. Bezoekers krijgen hier de mogelijkheid om over het park te lopen en te zien hoe zonne-energie wordt opgewekt. Het park biedt zo een directe ervaring van duurzame energieproductie in de regio.

Solarpark De Kwekerij in Hengelo combineert zonne-energie met natuur en recreatie. Dit park laat zien hoe verschillende functies binnen één gebied kunnen samengaan. Bezoekers kunnen er ontdekken hoe energieopwekking en natuurinclusiviteit hand in hand gaan.

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De Open Energiedag is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en diverse brancheorganisaties. Op ongeveer veertig locaties in Nederland openen onder meer zonneparken, windturbines, warmte-installaties en hoogspanningsstations hun deuren. Het doel is om inwoners inzicht te geven in de manier waarop duurzame energie wordt opgewekt en welke werkzaamheden daarbij komen kijken.

Op dezelfde dag vindt ook de Nationale Klimaatfietsdag plaats, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). Tijdens deze dag worden fietsroutes langs duurzame energieprojecten uitgezet, waaronder locaties die meedoen aan de Open Energiedag.

De openingstijden en voorwaarden voor deelname verschillen per locatie. Het actuele programma en aanvullende informatie zijn te vinden op de website van de Open Energiedag.