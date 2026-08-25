BOCHOLT (D) — Duitse hulpverleners oefenen in oktober mee met noodinformatiepunten in Aalten

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Foto: Stadt Bocholt

Een delegatie van 28 Nederlandse burgemeesters en veiligheidsexperts heeft maandag 24 augustus in Bocholt kennisgemaakt met Duitse noodinformatiepunten. De zogenoemde Notfall-Informationspunkte worden in Kreis Borken ingericht bij grote calamiteiten, bijvoorbeeld wanneer een langdurige stroomstoring het telefoon- en mobiele netwerk lamlegt. Inwoners kunnen hier terecht voor dringende noodmeldingen en actuele informatie over de situatie.

Uitgebreide noodinformatiepunten beschikken over noodstroomvoorzieningen. Hierdoor kunnen noodzakelijke medicijnen gekoeld blijven, beademingsapparaten opgeladen worden en babyvoeding verwarmd worden, ook als de stroom uitvalt.

Tijdens het bezoek in de Sporker Saal in Bocholt kregen de Nederlandse deelnemers uitleg over de organisatie, communicatie en gebruikte apparatuur van deze informatiepunten. Naast burgemeester Stapelkamp waren ook vertegenwoordigers van Veiligheidsregio Kennemerland en de burgemeesters van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemskerk en Zandvoort aanwezig.

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De samenwerking tussen Nederlandse en Duitse hulpdiensten wordt in oktober voortgezet. Medewerkers van de gemeente Bocholt nemen dan deel aan een oefening met noodinformatiepunten in Aalten. Deze oefening richt zich op het uitwisselen van kennis en ervaringen over communicatie met inwoners tijdens langdurige stroom- of netwerkuitval.

Meer informatie is te vinden in het persbericht van Kreis Borken en op de website over rampenbestrijding in Kreis Borken.