GELDERLAND — GGD Noord- en Oost-Gelderland start regiotour tegen suïcide tijdens Wereld Suïcide Preventie Week

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Foto: PR

Van 4 tot en met 11 september trekt GGD Noord- en Oost-Gelderland met de regiotour ‘Praten kan levens redden’ langs verschillende weekmarkten in de regio. Deskundigen op het gebied van suïcidepreventie gaan in gesprek met inwoners over mentale gezondheid, het voorkomen van zelfdoding en het belang van naar elkaar omkijken. De tour bezoekt onder meer Vorden, Zutphen, Groenlo, Heerde, Winterswijk, Epe en Hattem.

In Nederland overlijden jaarlijks meer dan 1.750 mensen door suïcide, gemiddeld vijf per dag. Ondanks deze cijfers blijft het onderwerp lastig bespreekbaar voor veel mensen. Mensen met suïcidale gedachten kunnen moeite hebben om hierover te praten, terwijl naasten soms bang zijn om het verkeerde te zeggen. De GGD wil met deze regiotoer het gesprek over suïcidepreventie toegankelijker maken.

Martine Peppelenbos, projectleider suïcidepreventie bij de GGD, zegt hierover: „We horen vaak dat zelfdoding een taboe is. Door het steeds zo te benoemen, houden we dat taboe ook deels in stand. In de praktijk zien we juist dat mensen vaak bereid zijn om te praten, zeker wanneer het onderwerp rechtstreeks wordt aangesneden. Of dat nu op straat is, op een markt of tijdens een evenement als de Zwarte Cross: als er ruimte is voor een zorgvuldig gesprek, ontstaat er openheid. En met die openheid ontstaat ook verbinding.”

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Op maandag 4 september wordt het campagnegedicht ‘praat’ van stadsdichter Dietske Geerlings geplaatst bij het Eligant Lyceum in Zutphen. Dit initiatief moet ook andere scholen in de regio aansporen om aandacht te besteden aan mentale gezondheid en suïcidepreventie.

Tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week sluiten medewerkers van de GGD aan bij diverse Walk into the Light-wandelingen. Dit landelijke initiatief brengt mensen samen die geraakt zijn door suïcide, zoals mensen met ervaring, naasten, nabestaanden en hulpverleners. Deelnemers wandelen in stilte of in gesprek naar de zonsopgang, als symbool voor hoop en verbinding.

Op donderdag 7 september is er in Warnsveld een verdiepingssessie voor getrainde gatekeepers, mensen die geleerd hebben het gesprek aan te gaan met mensen die worstelen met suïcidale gedachten. Deze sessie wordt begeleid door Bert van Luyn, expert op het gebied van suïcidaliteit.

Meer informatie over de campagne ‘Praten kan levens redden’ is te vinden op www.ggdnog.nl/pratenkanlevensredden.