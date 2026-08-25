GROENLO — Grol zoekt dringend teambegeleiders voor jeugdteams

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Foto: PR

Voetbalvereniging Grol kampt met een tekort aan trainers en begeleiders voor meerdere jeugdteams. Het bestuur roept leden en betrokkenen op om zich te melden voor ondersteuning, omdat zonder extra hulp het voetbalseizoen voor deze teams in gevaar komt.

De teams O15-2, O15-3, O17-3 en O17-4 hebben nog geen trainers of leiders gevonden. Naast deze teams is Grol ook op zoek naar een Hoofdtrainer Breedtesport. Deze functie is bedoeld voor zeven jeugdteams, waaronder ook O12-2, O13-3 en O13-4. De hoofdtrainer verzorgt de breedtesporttrainingen op woensdag, waarbij het vooral gaat om het ontwikkelen van de spelers en niet om het selecteren van de beste voetballers. Max de Vries vervulde deze rol eerder, maar moest stoppen vanwege werk. De nieuwe hoofdtrainer krijgt ondersteuning van vrijwilligers die de trainingen mede begeleiden.

Het bestuur wil mensen die het lastig vinden om alleen voor een groep te staan, helpen met begeleiding en coaching. Er zijn faciliteiten en ondersteuning beschikbaar, maar het ontbreekt aan voldoende vrijwilligers. De vereniging nodigt ook mensen uit de omgeving uit die affiniteit met voetbal hebben en vrijwilligerswerk zoeken om zich te melden. Volgens het bestuur levert het werk voldoening op en is het bovendien een waardevolle ervaring, ook voor jongeren die hun cv willen versterken.

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Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ruben Stapelbroek, Dennis Dibbets, Joris Reinders of Marcel ten Barge via het e-mailadres voetbalbestuur@svgrol.nl.