ROZENDAAL — Kasteel Rosendael opent deuren met levende geschiedenis en speurtocht

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Foto: PR

Op zondag 6 september verandert kasteel Rosendael in een levend decor waar bezoekers in de huid kunnen kruipen van vroegere bewoners. Kasteeldames en -heren in historische kleding nemen bezoekers mee op een wandeling door het kasteel, waarbij het interieur en de verhalen uit vervlogen tijden centraal staan.

Voor kinderen is er een speurtocht door het kasteel die hen spelenderwijs laat ontdekken wat het kasteel zo bijzonder maakt. Zo wordt het bezoek niet alleen leerzaam, maar ook een avontuur.

Na het bezoek aan het kasteel kunnen bezoekers het omliggende park verkennen met behulp van de Beleef!plattegrond. Deze kaart wijst de weg langs de mooiste plekken van het landgoed. Wie even wil uitrusten, kan terecht bij de Oranjerie voor een hapje en een drankje.

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De activiteit vindt plaats op zondag 6 september 2026 tussen 12.30 en 16.00 uur. De entree bedraagt 15,00 voor volwassenen en 7,50 voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen, museumkaarthouders en houders van de VriendenLoterij VIP-Kaart hebben gratis toegang.

Reserveren is verplicht en kan via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.